الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

7 يونيو.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية بعد توقف دام 50 يوما

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء 7 يونيو المقبل، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وذلك بعد توقف دام لأكثر من خمسين يومًا.

يأتي ذلك بعد عودة البابا تواضروس الثاني من رحلته العلاجية بالعاصمة النمساوية، وترأسه اجتماعات المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون ، أواخر شهر مايو الجاري.

ومن المقرر أن تذاع عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أعلن عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي، خلال أسبوع الآلام وحتى انتهاء فترة الخمسين المقدسة، على أن يُستَأنَف الاجتماع مع بداية صوم الآباء الرسل، فى الإسكندرية.

- البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية  بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

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