الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة رضيع نهشته الكلاب فى 15 مايو

طفل حديث الولاده
طفل حديث الولاده

يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لضبط المتهمين بإلقاء طفل حديث الولادة بمدينة ١٥ مايو.

وكشف مصدر أمني بقطاع جنوب القاهرة عن تشكيل فريق بحث من ضباط القطاع لحل لغز العثور على الطفل.

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل به أجزاء منهوشة بمنطقة 15 مايو.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

و من جانبها، تجري  نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، تحقيقا موسعا في تلك الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.                  

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان بعد عثورهم على جثة الطفل، حيث أكدوا أنه حديث الولادة، وتفاجئوا بجثته ملقاة بالمجاورة 28 بدائرة القسم، وقد نهشت الكلاب الضالة أجزاءً من جسده، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة.

15 ماي اجهزة أجزاء ارتكاب اجهزة الامن اهالي أقوال شهود العيان

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