الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ زراعة يوضح جهود الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج السكر

السكر
السكر

أوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الزراعة بمركز البحوث، جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، قائلاً: "إن الدولة المصرية بذلت جهودا لا تخطئها العين، ويشهد بها كل ذي عينين، مثل مشروع المليون ونصف فدان، مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، يقع في إطاره مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، توشكا الخير 500 ألف فدان، استصلاح واستزراع شمال ووسط سيناء الحبيبة 500 ألف فدان، شرق العوينات 220 ألف فدان".

وأضاف الدكتور أشرف كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news،  أن هناك محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الانتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي، من خلال دور المراكز البحثية والأقسام العلمية بكليات الزراعة، مؤكدًا أن جهود الدولة هي جهود حثيثة ومضطردة وتصب في تحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي بمختلف المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي للمواطنين. 

وعن جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، أكد أن التكامل بين المشروعات الزراعية والصناعية، حيث إقامة مصنع من المستثمر الكبير في منطقة غرب غرب المنيا، وهي من مناطق الاستصلاح والاستزراع الجديدة الذي يجود فيها محصول بنجر السكر لأول مرة في الصعيد، حيث أنه يجود بالنسبة لمياه أقل نوعية، ويجود في أراضي خفيفة، وبالتالي يمكن الاستفادة من المساحات الشاسعة من بنجر السكر التي يتم زراعتها في توفير مادة خام للمصنع المزمع إنشاءه.

وأشار إلى أن الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر كانت نسبته لا تتجاوز الـ 60% ، لافتاً إلى أنه تم تحقيق 91% نسبة اكتفاء ذاتي  ونستهدف هذا العام الوصول إلى نسبة 100% من الاكتفاء الذاتي للسكر.

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