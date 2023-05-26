الزراعة: طرح لحوم الأضاحى بمنافذ الوزراة بأسعار أقل بنسبة 30%

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، لحوم الأضاحي بمنافذ الوزراة بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة 30%.

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج “كلمة السر”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه تمت الموافقة على استيراد 170 ألف رأس من المواشي حتى عيد الأضحى؛ وذلك لتلبية احتياجات المصريين وسيتم طرحها في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.

ولفت رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إلى أن صغار المربين يمتلكون 60% من إنتاجنا الحيواني وهم في بؤرة اهتمام القيادة السياسة، مبينا أن إقراض صغار المربين بفائدة 5% متناقصة لتنمية مشروعاتهم.

كما أكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن أسعار الأضاحي ستكون في المتناول، موضحا أن وزارة الزراعة لديها 200 منفذ تسويقي ومتنقل يطرح جميع المواد الغذائية بأسعار أقل عن الأسعار في الأسواق.