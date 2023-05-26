"أنت مش لوحدك" تستضيف براعم دار البسمة بمتحف محمود مختار

مبادرة "أنت مش لوحدك" تستضيف براعم دار البسمة بمتحف مختار. وذلك في محطتها الرابعة تحت رعاية دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

حيث تستضيف مبادرة "أنت مش لوحدك" 20 طفلاً من أطفال دار البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وذلك يوم الأحد القادم والموافق 28 مايو الجاري، في يوم فني ترفيهي يبدأ في العاشرة صباحاً ويستمر حتى الثالثة عصراً في رحاب متحف محمود مختار وحديقته الثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش كان قد تبنى تلك المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتهدف إلى زيادة مساحة الدعم والرعاية لفئات خاصة من الأطفال والنشء مثل مرضى السرطان وذوي الهمم والأيتام وغيرها، وقد انطلقت أول نسخة من المبادرة في يناير الماضي، وتُقام بشكل شهري بمواقع وضيوف مختلفين.

وكما هو متبع أعدت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي تحت إشراف الفنان أيمن هلال برنامجاً فنياً وترفيهياً للأطفال من المرحلة العمرية ابتدائي وإعدادي يتضمن ورشة رسم بعنوان "أنا والألوان" إلى جانب عرض لعرائس المابيت شو بعنوان "المهرج أبو الألوان الفنان" وفقرة فنية لفرقة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلاً عن إهداء الأطفال هدايا رمزية يساهم بها أفراد وشركات من المجتمع المدني لإدخال البهجة على نفوسهم.

يشار إلي أن مبادرة “أنت مش لوحدك”، مبادرة تهدف إلي تحسين الصحة النفسية للفرد، داخل المجتمع من خلال التوعية السليمة وتصحيح المفاهيم.

وكانت وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، قد أطلقت مبادرة “أنت مش لوحدك”، مطلع العام الجاري، من مستشفي الأطفال 5757، بهدف دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان مع المجتمع، وإنماء الشعور برعاية مؤسسات الدولة لهم وحرصها على رفع الوعي وتشجيع المواهب واكتساب معارف وهوايات جديدة. وتعقد فعاليات المبادرة في الأسبوع الأخير من كل شهر.