الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أمن المعلومات: الخسائر التى تسببت بها الهجمات السيبرانية تقدر بأرقام كارثية

الهجمات السيبرانية
الهجمات السيبرانية

قال المهنس أحد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن الأمن السيبراني أصبح فكرة منتشرة جدًا، حيث أصبح مفهوم يرن في آذان ناس كثيرة جدًا، وأصبحنا نسمع عن هجمات أصبحت موجودة، حتى على مستوى الأفراد، أصبحنا نجد بعض المشاكل الأمنية المتعلقة بـ "الهاكينج" على مستوى العالم كله. 

وأضاف “السخاوي”، خلال لقاءه ببرنامج الحقيقة المذاع عبر فضائية extra news، أن هناك خسائر كبيرة جدًا تسبب بها الهجمات السيبرانية قدرت بـ 8.4 تريليون دولار، وذلك كان في عام 2022م، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يتحول هذا الرقم إلى 11.5تريليون دولار في نهاية 2023، معقبًا: "هذا رقم كارثي ومخيف".

وأوضح أنه يجب التفرقة بين الخسائر وبين الصناعة نفسها يجب أن تتكلف كم، لافتاً إلى أن هناك فرق كبير، حيث يوجد فرق بين أن أمتلك خسائر نتيجة أن أحدًا دخل على النظام عندي وعمل "هاكينج" وبدأ يخرب ويسرق معلومات، متابعًا: "أننا شاهدنا الفترة الأخيرة خلال جائحة كورونا أن دول تحاول عمل "هاكينج"  على دول أخرى بهدف سرقة بعض الأبحاث، وبعض ما يتعلق عن اللقاحات التي كانت من المفترض أن تكون لكورونا". 

وأشار إلى أن الأمن السيبراني هو حماية الأجهزة والحسابات والبرمجيات الخاصة بنا والأنظمة، وما يتعلق بالبنية التحتية المسؤولة عن المنظومة.

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