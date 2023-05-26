محمد صلاح لجماهير ليفربول: خذلناكم.. أنا آسف

حرص محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة اعتذار إلى جماهير الريدز بعد فشل التأهل إلى النسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد قد انتزع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على تشيلسي بأربعة أهداف لهدف، ليحتل المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 72 نقطة.

ونشر محمد صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا محطم تمامًا، لا يوجد أي عذر على الإطلاق، لقد فشلنا في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "نحن ليفربول والتأهل إلى البطولة الأوروبية كان الحد الأدنى من أهدافنا، اعتذر للجماهير ومن السابق لأوانه نشر شيء إيجابي أو يدعو للتفاؤل، خذلنا أنفسنا وخذلناكم".

وسيخوض ليفربول، بطولة الدوري الأوروبي موسم 2023-2024 بعدما احتل المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية البريميرليج.