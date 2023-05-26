الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الأركان الأمريكى: واشنطن طلبت من كييف عدم استخدام أسلحتها لمهاجمة روسيا

مارك ميلي
مارك ميلي

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، بأن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية.

 

وقال ميلي: "لا يمكنني القول بدقة الآن ما إذا كانت معدات (تم استعمالها في الهجوم الإرهابي بمقاطعة بيلغورود الروسية)، وفرتها الولايات المتحدة أم لا، لقد رأيت اللقطات التي تم تصويرها. لكن يمكنني القول إننا طلبنا من الأوكرانيين عدم استخدام المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لشن هجمات مباشرة على الأراضي الروسية".

 

وفي وقت سابق، تسللت مجموعة تخريبية مسلحة إلى مقاطعة بيلغورود الروسية من الأراضي الأوكرانية، وقانت بتنفيذ هجمات في منطقة "غرايفورون" بالمقاطعة، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين، حسب السلطات المحلية.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، عن التصدي للهجوم والقضاء على أكثر من 70 مقاتلا من المشاركين في الهجوم، ودحرهم من أراضي المقاطعة.

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تكثيف حملات التفتيش والضبطية القضائية على الإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

أمريكا تفرض عقوبات تستهدف شخص على صلة بمجموعة "فاجنر" الروسية

حظك اليوم الجمعة 26 مايو 2023 لمواليد الأبراج الترابية

أسعار الأرز اليوم فى مصر بالأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية