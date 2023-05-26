مصرع فتاة وإصابة أخري في حادث علي طريق زفتي سندبسط

لقيت فتاة مصرعها، وأصيبت زميلتها إثر تصادم بين توك توك كانتا يستقلونه بعربة حديدية (كاروه)، خلال ذهابهم من قرية سندبسط التابعة لمركز زفتي لمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، قبيل ذهابهم ليوم دراسي معتاد يقضونه في المدينة متنقلين بين مراكز الدروس الخصوصية، رفقة زميلاتهن إلا أنهن فضلا الذهاب بتوك توك علي السيارات النصف نقل التي تنقل الركاب من مدينة زفتي للقرية والعكس.

تلقت أجهزة الأمن الغربية، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم توك توك بداخله فتاتين، يدرسان بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتي، مع عربة كاروه توفيت علي أثرها شهد محمود الدنديطي، 18 سنة، طابة بالثانوية العامة، وأُصيبت شهد سامي الشاذلي، 18 سنة أيضًا وطالبة بالثانوية العامة بنفس المدرسة، وتم نقلها للعناية المركز بمستشفي زفتي العام، بينما تم إيداع جثة الضحية ثلاجة مشرحة مستشفي زفتي العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتي، بوقوع حادث بين عربة كارو وتوك توك، علي الطريق الواصل بين قرية سندبسط ومدينة زفتي، نتج عنه وفاة فتاة طالبة بالصف الثالث الثانوي، وبالعقد الثاني من عمرها، وإصابة الأخري وتم نقلها إلي العناية المركزة بمستشفي زفتي العام، كانتا يستقلونه للذهاب لمدينة زفتي من القرية لبدء اليوم الدراسي بمدينة زفتي، وجاري ملاحقة سائق التوك توك المتسبب في الحادث بمعرفة رجال الأمن، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وحسب شهود عيان فإن التوك توك كان يسير بسرعة جنونية وإجتاز مركبتي توك تو من اليمين واليسار ثم فوجئ بعربة كارو حديدية أمامه، فأصتدم بقوة فتوفيت الفتاة علي الفور جراء الصدمة حيث أخترق الحديد جسدها.

وعلي صعيد آخر، تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من مصادرة 34 ألف عبوة أغذية و47 طن مواد عذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصانع ومنشآت مواد غذائية، قبل بيعها لجمهور المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

وكانت المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، قد قادت حملة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة لإحكام السيطرة على سلامة الأغذية ورصد المخالفات، بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.