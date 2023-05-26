الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة رشا أبوشقرة تطرح عدد من التوصيات لتحسين المنظومة التعليمية فى مصر

التعليم
التعليم

أكدت النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة حزب الوفد، ضرورة جعل التعليم شبه إقليمي عن طريق توجيه المناهج، لكي تكون مكثفة في إقليم عن الأخر تبعًا لاحتياجاته والمواد الخام والصناعات السائدة فيه وطبيعة الاستعداد الذهني والنفسي لأبناء هذه الأقاليم.


وأضافت “أبوشقرة”، خلال كلمتها في جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أنه يجب العمل على تطوير مرحلة التعليم الأساسي وربطها بالتعليم الثانوي المهني عن طريق مادة المجال الصناعي، كذلك إشراك أساتذة الجامعات واستشارة بعض الطلاب الخريجين وأيضاً رجال الأعمال والصناعة. 

الاهتمام بتنمية المهارات الابتكارية والإبداعية

كما أوصت بضرورة العمل على ربط جميع المكتبات العامة والعلمية والثقافية والمدرسية بمنظومة إلكترونية، على أن يكون دخول الكمبيوتر بصورة تخصصية لكل التخصصات مع توفير معمل علمي لكل تخصص يوجد بها كل الأجهزة الحديثة. 

وأوضحت أنه كذلك يجب الاهتمام بتنمية المهارات الابتكارية والإبداعية والأفكار الخاصة بالطلاب الموهوبين ومحاولة دراستها من خلال إنشاء معمل للابتكارات بكل مدرسة، والعمل على فتح المجال أمام الموهوبين لإجراء اختبارات تؤهلهم لدمج سنوات الدراسة. 

 

الاهتمام باللغات
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام باللغات وإنشاء فروع من أنواع المدارس الجديدة المهنية، مع إدخال لغات جديدة مثل الصينية واليابانية والألمانية، وكذلك استحداث مناهج بيئية تعلم الطلاب أهمية المحافظة على البيئة وإدخال مناهج الأمن البيئي لكل مهنة مماثلة لمناهج الأمن الصناعي وإعادة تدوير المخلفات. 

واختتمت حديثها، بضرورة إنشاء قناة تلفزيونية للتكنولوجيا، تقوم ببث برامج التكنولوجية المترجمة حول الابتكارات والاختراعات في كل المجالات.

النائبة رشا أبو شقرة النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الوفد المناهج الأجهزة الحديثة التكنولوجية المترجمة

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