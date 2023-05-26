روسيا تبدأ نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الخميس أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في مارس.

وقال لوكاشينكو ردا على سؤال لصحفي في مقطع مصور بث على قناة تلجرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن "نقل الأسلحة النووية بدأ".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في 25 مارس أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا.

وأثار الإعلان انتقادات المجتمع الدولي، وخصوصا الدول الغربية، علما بأن الرئيس الروسي لوّح منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022 لإمكانية استخدامه السلاح النووي.

وفي أبريل الماضي، أعلنت روسيا أنها باشرت في تدريب العسكريين البيلاروسيين على استخدام أسلحة نووية "تكتيكية".

وسبق أن أعلن بوتين أنه تم تجهيز عشر طائرات في بيلاروسيا لاستخدام أسلحة مماثلة، لافتا إلى أن مستودعا خاصا سيتم إنجازه بحلول الأول من يوليو المقبل.

وتتميز الأسلحة النووية التكتيكية في معظم الأحيان بحجمها أو مداها أو استخدامها لأهداف عسكرية محدودة دون سحق المنطقة بأسرها والتسبب في تداعيات إشعاعية واسعة النطاق.

تعد روسيا القوة النووية الأولى في العالم، مع مخزون بنحو 4500 رأس نووية وفق تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

يأتي السلاح التكتيكي قصير المدى مزودا برؤوس نووية صغيرة تدعم نظام توجيه ورأسا حربيا قويا.

يبلغ مدى الأسلحة النووية التكتيكية، أقل من 500 كيلومتر برا، وتصل لـ600 كيلومتر جوا وبحرا.

تنقسم الأسلحة النووية التكتيكية من حيث القوة إلى نوعين، الأولى تفوق قوتها القنبلة التي سقطت على هيروشيما، وهناك أسلحة أخرى لا تزيد قوتها التدميرية على دُفعة نيران مدفعية.

يمكن تحميل الرؤوس الحربية النووية التكتيكية على أنواع مختلفة من الصواريخ التي تحمل عادة رؤوسا تقليدية مثل الصواريخ المجنحة وقذائف المدفعية.