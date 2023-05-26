الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تفرض عقوبات تستهدف شخص على صلة بمجموعة "فاجنر" الروسية

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على شخص روسي على صلة بمجموعة "فاجنر" الروسية شبه العسكرية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية"- إن الشخص المستهدف بالعقوبات يدعى إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف.

كانت الولايات المتحدة قد صنفت مجموعة "فاجنر" الروسية على أنها "منظمة إجرامية دولية.

يذكرأن، أعلن قائد فاجنر بدء الانسحاب الفعلي من باخموت، وذلك حسبما أفاد موقع العربية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال السيطرة على مدينة (باخموت) بدونيتسك، ومقتل نحو 430 عسكريا أوكرانيا في عمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف "نتيجة للأعمال الهجومية لتشكيلات (فاجنر) وبدعم من المدفعية والطيران لقوات مجموعة الجنوب بالجيش الروسي على محور أرتيوموفسك التكتيكي تم الانتهاء من تحرير المدينة ".

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