الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الناتو: يجب مساعدة أوكرانيا حتى تتمكن من الانضمام إلى الحلف فى المستقبل

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت الأمينة العامة المساعدة لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، بيبا براز، إنه يجب مساعدة أوكرانيا فى هذه الحرب حتى تكون أوكرانيا دولة حرة وديمقراطية يمكنها الانضمام إلى الحلف فى المستقبل.

 

وشددت -فى خطاب عبر الإنترنت فى منتدى كييف الأمني​​- على أن الناتو يدعم أوكرانيا ويفعل كل ما فى وسعه للفوز فى الحرب ضد الروس -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية.


وأضافت: "لقد غيرت هذه الحرب المشهد الأمنى ​​فى أوروبا تمامًا، فقد أدت تصرفات روسيا إلى تعريض الأمن الأوروبى الأطلسى للخطر، أوكرانيا كدولة ديمقراطية مستقلة، تلعب دورًا مركزيًا فى الأمن الأوروبى الأطلسي".


وشددت على أن الناتو يعتبر نفسه تحالفًا "من أجل السلام" لأنه يعمل أساسًا وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن أعضاء الناتو يدعمون أوكرانيا منذ عام 2014 ليس فقط من خلال تدريب الجيش الأوكرانى ولكن أيضًا فى مجال الخدمات اللوجستية والأمن السيبرانى ودعم قوات العمليات الخاصة.


وأضافت أن "الهدف الرئيسى هو تزويد أوكرانيا بمستوى من الدعم المتوافق مع معايير الحلف حتى نتمكن من التفاعل بشكل أكثر كفاءة فيما يتعلق بالمعدات أيضًا".


وفى حديثها عن قمة الناتو المرتقبة، أكدت أن أوكرانيا لها كل الحق فى أن تكون عضوًا فى الحلف، ومكانها فى الأسرة الأوروبية الأطلسية،
وقد تم التأكيد على هذا القرار فى عام 2008 فى بوخارست، وبمرور الوقت وبمساعدتنا ستصل إلى هذا الهدف وهذا التزام واضح جدا من جانبنا.

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