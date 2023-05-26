الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تمويل يوضح أهم العوائق التى يجب أن تزال حتى يكون هناك استثمار أكثر

استثمار
استثمار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه يجب أن نربط بين حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار منذ عدة أيام.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية extra news، أن أهم العوائق التي يجب أن تزال حتى يكون هناك استثمار أكثر، ويتم تقليل نسبة الاستيراد وتزويد التصدير، تتمثل في أكثر من محور؛ المحور الأول مضمن في الـ 22 قرارا التي صدرت، والإطار التشريعي، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على تعديل بعض المواد في قانون الاستثمار 72 لسنة 2017، أو قانون المناطق الاقتصادية الخاصة 83.

وأوضح أننا شاهدنا قرارات مجلس الوزراء منذ يومين، فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، لافتًا إلى أن هناك بعض المعوقات أو الأمور التي تحتاج مزيدا من التحديث مثل الإطار التشريعي جارٍ تعديلها.

وبين أن التحدي الأهم سيظل في القرارات التي تتخذ بسرعة فائقة ومسؤولية كاملة في المستويات الإدارية الأعلى، لافتًا إلى أنه حينما يبدأ التنفيذ في المستويات الإدارية الأقل، فهنا تظهر العوائق. 

كما أكد أن دولاب العمل الحكومي هو الرقم الصعب في معادلة الاستثمار، بالإضافة إلى أن الإطار التشريعي يتم ضبطه وتحديثه.

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

إسلام الكتاتنى: الإخوان تنظيم غير إنسانى وكارهون لأنفسهم ولا يريدون إلا السلطة

خفض أسعار الطاقة يرفع دخول الأسر فى بريطانيا بأكثر من 400 جنيه إسترلينى سنويًا

رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية: نحن فى بداية الطريق نحو المشروعات الخضراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية