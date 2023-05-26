أستاذ تمويل يوضح أهم العوائق التى يجب أن تزال حتى يكون هناك استثمار أكثر

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه يجب أن نربط بين حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار منذ عدة أيام.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية extra news، أن أهم العوائق التي يجب أن تزال حتى يكون هناك استثمار أكثر، ويتم تقليل نسبة الاستيراد وتزويد التصدير، تتمثل في أكثر من محور؛ المحور الأول مضمن في الـ 22 قرارا التي صدرت، والإطار التشريعي، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على تعديل بعض المواد في قانون الاستثمار 72 لسنة 2017، أو قانون المناطق الاقتصادية الخاصة 83.

وأوضح أننا شاهدنا قرارات مجلس الوزراء منذ يومين، فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، لافتًا إلى أن هناك بعض المعوقات أو الأمور التي تحتاج مزيدا من التحديث مثل الإطار التشريعي جارٍ تعديلها.

وبين أن التحدي الأهم سيظل في القرارات التي تتخذ بسرعة فائقة ومسؤولية كاملة في المستويات الإدارية الأعلى، لافتًا إلى أنه حينما يبدأ التنفيذ في المستويات الإدارية الأقل، فهنا تظهر العوائق.

كما أكد أن دولاب العمل الحكومي هو الرقم الصعب في معادلة الاستثمار، بالإضافة إلى أن الإطار التشريعي يتم ضبطه وتحديثه.