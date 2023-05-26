كامل أبو على: أعتذر عن تقديمى الاستقالة كانت خطوة متسرعة

أكد كامل أبو علي رئيس النادي المصري عن اعتذاره عن خطوة تقديم استقالته من رئاسة النادي و التي كانت متسرعة من جانبه.

وأوضح أنه الآن نعمل جميعا خلف مصلحة النادي المصري مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بعد أن أصبح مشروع الحلم حقيقة وما شاهده على أرض الواقع يعنى الكثير لنا و الآن أقدر أن أقول أن مشروع استاد النادي المصري بالتعاون مع محافظ بورسعيد سيكون أفضل مما تم عرضه أول مرة لأن المشروع هيكون واقع و موجود كلنا نرى حجم العمل الذى تم انجازه و بعد 15 شهر من اليوم سيكون لدينا ستاد النادى المصرى لكن أهم حاجة أن الحلم أصبح واقع.

وتابع أن المشروع لن يكتمل إلا في وجود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لأنه المقاتل بجد و من حوالي إسبوع تحدثت معه.

وأكد أن هذا المشروع تحت قيادة الغضبان و لابد ان يشكره لأنه يحقق مطالب الشعب البورسعيدي خاصة عقب موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته لبناء ستاد النادي المصري في نفسه موقعه الحالي.

وشدد على أنه المسؤول عن كل شئ فى النادي و إذا كان هناك أخطاء فانه يتحملها بالكامل و لكن الأهم عدم تكرار الأخطاء خاصة وأنه يسمع كلام غير راضي عنه وأغضبه كثيرا عن أحد أعضاء مجلس الإدارة بخصوص الصفقات.



وقال أنا راضي عن الموسم الحالي وكل ما تم من تعاقدات وأنه تم التعلم من أخطائنا و الفترة القادمة ستكون أفضل من الموسم الحالي ونحن نجهز أنفسنا من الآن للمنافسة على الدوري الموسم القادم ولكن يجب علينا جميعا أن نقف مع بعض و نخاف على بعض.

واختتم ربنا يخفف عننا القضايا و المشاكل لأننا بنعقد جلسات و اجتماعات القضايا و المشاكل القانونية أكتر من مناقشات مجلس الإدارة ولابد أن نقف مع بورسعيد و اللى دفع حاجة للنادي المفروض أنها تكون مساهمة اجتماعية مش معقول هتيجى تقول إنك دفعت حاجة سنة 97 علشان المظاهر المفروض ان كل واحد يفكر مرة و اتنين و تلاتة قبل ما يخسر كل حاجة.