الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يفرض سيطرته على المعادي الجديدة ويضبط 49 قضية متنوعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شنت أجهزة الأمن حملة موسعة استهدفت منطقة المعادي بعد تداول منشور عبر السوشيال ميديا بحدوث فوضي في أماكن محددة بالمعادى الجديدة.

 

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو تضررت خلاله صاحبة الحساب من انتشار الباعة الجائلين ومروجى المواد المخدرة بمنطقة المعادى الجديدة بمحافظة القاهرة.

 

وقام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى.

 

وأسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 49 قضية متنوعة ما بين "مخدرات - سلاح أبيض – باعة جائلين وإشغال طريق بإجمالى 55 متهما وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - 2 قطعة سلاح "أبيض ، نارى" ، بالإضافة إلى تحرير 50 مخالفة "إشغال طريق - مقهى بدون ترخيص - بائع متجول - مخالفة مواعيد الغلق - تلوث بيئة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط كل ما يشكل مخالفة.

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