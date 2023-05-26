الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأرز اليوم فى مصر بالأسواق المصرية

الأرز
الأرز

يشغل بال الكثير من الأسر المصرية معرفة أسعار الأرز اليوم في مصر عبر جوجل، باعتباره غذاءً أساسيًا لدى آلاف من المواطنين، وسجل سعر الأرز اليوم خلال الساعات القليلة الماضية، استقرارا في المحال التجارية في الأسواق المصرية، عقب إعلان شعبة الأرز في اتحاد الصناعات انخفاض أسعار الكيلو ما بين مبلغ 3 جنيهات وإلى مبلغ 5 جنيهات في الأيام القريبة الماضية.

أسعار الأرز اليوم في مصر بالأسواق المصرية 

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير سعر الأرز اليوم في جميع الأسواق المصرية.

استقر سعر الأرز اليوم، مع وجود زيادة المعروض المحلي والمعروض المستورد بالمنتج الغذائي الأساسي بالمنزل المصري، عقب زيادات كبيرة قد لاحقت أسعار الأرز بالسوق المصري خلال شهر مارس وشهر أبريل الماضي.

وتراوحت أسعار الأرز اليوم بمحلات البقالة، ما بين مبلغ 25 جنيها وإلى مبلغ 28 جنيها طبقا للنوع، ذلك عقب ارتفاع المعروض المحلي والمعروض المستورد في السوق المصرية.

سعر الأرز اليوم 

واستقرت أسعار الأرز في كافة الأسواق المصرية، عقب الانخفاض الأخير في أسعار الكيلو، والذي قد جاء عقب انخفاض سعر الطن  بمبلغ 3000 جنيه في الفترة القريبة الماضية، وتكون بدعم زيادة المعروض المحلي والمعروض المستورد من الأرز.

وتوقع رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات رجب شحاتة، انخفاض أسعار الأرز في الأسواق المصرية، عقب حصاد محصول الأرز ولزيادة المعروض منه.

وقال رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز سوف تشهد تراجعا جديدا في الفترة المقبلة تحديدا من شهر أغسطس وحتى شهر سبتمبر المقبل، مضيفا أن التراجع سوف ينتج عن حصاد محصول الأرز ولارتفاع المعروض في الشركات والأسواق.

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وتابع شحاتة، أن يكون سعر طن الأرز الأبيض رفيع والأرز عريض الحبة ستتراوح ما بين مبلغ 22500 جنيه وحتى مبلغ 25000 جنيه، أما سجل سعر طن الأرز الشعير ما بين قيمة 16500 جنيه وحتى مبلغ 17500 جنيه.

وكان وصلت أسعار كيلو الأرز السائب بمصر الذي ييعتبر أقل سعر في الأسواق إلى نحو مبلغ 35 جنيها قبل أن سيهبط إلى مستوى قيمته 28 جنيها إلى 30 جنيها الأسبوع الحالي، وأن وصل سعر طن الأرز إلى مبلغ 32 ألف جنيه قبل أن سيهبط إلى قيمة 28 ألف جنيه.

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