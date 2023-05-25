مناظرة 470 مواطناً في قافلة الدعم الطبي بمستشفى سيوة المركزي

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن قافلة الدعم الطبي والعلاجي المجانية اختتمت أعمالها بمستشفى سيوة المركزي، اليوم، والتي نظمتها مديرية الصحة بمحافظة مطروح لتقديم الخدمات الطبية لأهالي مدينة سيوة والقرى المجاورة، وفق توجيهات الدكتورة خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة، وتلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

وأوضح وكيل صحة مطروح أن القافلة شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي مدينة سيوة والقرى المجاورة لها، حرصًا على الاستفادة بالخدمات الطبية المتميزة والتي شملت عدة تخصصات طبية منها: الباطنة العامة والكلى، الجراحة العامة، جراحة العظام، وطب الأطفال وحديثي الولادة، بجانب معمل التحاليل الطبية والأشعة بمختلف أنواعها بمستشفى سيوة. وقد استفاد منها عدد (470) مريض.

وأشار وكيل صحة مطروح الى أن توجيهات القيادة السياسية التخفيف عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، من أبرزها، الجانب الصحي، حيث تعمل مديرية الصحة على إطلاق العديد من القوافل الطبية في المراكز المختلفة، من أجل تقديم الخدمة الصحية المجانية لائقة للمواطنين. مع إعطاء واحة سيوة أولوية خاصة خلال تنفيذ قوافل الدعم الطبي والعلاجي مؤكدًا استمرار سلسة القوافل التي تطلقها صحة مطروح على مستوي المحافظة.

من جهته، قدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع الفرق الطبية من الأطباء والتمريض المشاركين في أعمال القافلة والفريق الإداري وجميع المشاركين من فريق العمل بمستشفى سيوة المركزي وعلى رأسهم الدكتور محمود حبيب مدير المستشفي.