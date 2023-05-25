الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسلام الكتاتني: الإخوان تنظيم غير إنساني وكارهون لأنفسهم ولا يريدون إلا السلطة

إسلام الكتاتني
إسلام الكتاتني

قال إسلام الكتاتني، الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن المعركة الإعلامية ومعركة الوعي أو معركة الأفكار هي المعركة الباقية مع تنظيم الإخوان غير الإنساني. 

وأضاف الكتاتني خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن  الإخوان كارهون للإنسانية، لافتاً إلى أن هناك مواقف معينة لا يوجد لها تفسير إلا أن الإخوان كارهون لأنفسهم، حيث أن أحد الشباب الذي يروج للرواية الإخوانية على اليوتيوب كان يشتم ويهدم في القامة الكبيرة والفنان الكبير الذي تأثرنا بفنه وهو الزعيم عادل إمام، حيث كان هذا الشاب الإخواني يقول بأن هذا الفنان كان يحارب الدين، معقبًا: "منتهى السذاجة". 

وأكد أن الإخوان كارهون لأنفسهم وكارهون للفن والحياة، لافتا إلى أنهم لايريدون إلا شيء واحد وهو الوصول إلى السلطة، وتحكم بما رسخ في أفكارها من دين موازي ووطن موازي، معقبا: "هذا كل ما في أدمغة هؤلاء الناس". 

وأشار إلى أن المعركة الإعلامية هي المتبقية، لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت في معركة المواجهات الأمنية، معقبًا: "لم يتبق منها إلا الذئاب المنفردة".

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