"تقسيم أوكرانيا".. نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى يوضح سيناريوهات ما بعد العملية العسكرية

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن أوكرانيا قد تختفي بعد العملية العسكرية بعملية تقسيم بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وكشف “ميدفيديف” عن خطوات اختفاء أوكرانيا من الوجود، إذ حدد السيناريوهات الواردة لمراحل أفول هذه الدولة.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "لقد كتبت في الآونة الأخيرة لماذا تختفي أوكرانيا حان الوقت الآن لنقول كيف ستختفي أوكرانيا، وكذلك ما هو خطر تجدد الصراع في أوروبا وفي العالم".

وتابع: "سيعتمد هذا على المسار الذي تتبعه عملية تفكك هذه الدولة المحتضرة نتيجة الصراع العسكري الخاسر (بالنسسية لأوكرانيا)، موضحاً أن هناك مسارين للتآكل البطىء نسبياً للدولة الأوكرانية مع الفقدان التاريخي للعناصر المتبقية من سيادة الدولة.

أو مسار الانهيار الفوري مع الإبادة المتزامنة لكل مظاهر الدولة، على أي حال، بعد هذا الانهيار، هناك ثلاثة سيناريوهات مرجحة.

وحدد “ميدفيديف” السيناريو الأول بأن تخضع المناطق الغربية من أوكرانيا لسيطرة عدد من دول الاتحاد الأوروبي مع "الضم" اللاحق لهذه الأراضي من قبل الدول المستقبلة، وفي الوقت نفسه، ستبقى منطقة أوكرانية معينة "محايدة"، محصورة بين روسيا والأراضي التي أصبحت تحت سيادة عدد من الدول الأوروبية.

وتعلن الأراضي الحيادية المتبقية خلافتها لأوكرانيا السابقة، وشخصيتها القانونية الدولية وعزمها على إعادة الأراضي المفقودة بكل الوسائل.

وأشار إلى أنه "بطبيعة الحال، تعني تلك المطالبة فقط تلك الأراضي التي أصبحت جزءًا من روسيا في الوقت نفسه، تعلن أوكرانيا "الجديدة" على الفور عن رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو ما يحدث على المدى المتوسط، ويستأنف النزاع المسلح بعد فترة قصيرة، ويتحول إلى نزاع دائم، ولكن مع خطر امتداده السريع إلى حرب عالمية ثالثة كاملة".