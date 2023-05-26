مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023
الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، ويسعى المسلمون لمتابعة مواعيد الصلاة لأدائها في أوقاتها المحددة ، والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 26-5-2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المحافظة
|اليوم
|أذان الفجر
|الشروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|القاهرة
|2023-05-25
|4:14 ص
|5:56 ص
|12:52 م
|4:28 م
|7:48 م
|9:19 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المحافظة
|اليوم
|أذان الفجر
|الشروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|الإسكندرية
|2023-05-25
|4:14 ص
|5:59 ص
|12:57 م
|4:36 م
|7:56 م
|9:28 م
|طنطــا
|2023-05-25
|4:12 ص
|5:55 ص
|12:53 م
|4:31 م
|7:51 م
|9:23 م
|المنصورة
|2023-05-25
|4:9 ص
|5:53 ص
|12:51 م
|4:30 م
|7:50 م
|9:22 م
|الزقـازيق
|2023-05-25
|4:11 ص
|5:54 ص
|12:51 م
|4:29 م
|7:49 م
|9:20 م
|أسيــوط
|2023-05-25
|4:25 ص
|6:2 ص
|12:52 م
|4:22 م
|7:43 م
|9:9 م
|سـوهاج
|2023-05-25
|4:25 ص
|6:2 ص
|12:50 م
|4:18 م
|7:39 م
|9:5 م
|بنى سويف
|2023-05-25
|4:18 ص
|5:59 ص
|12:53 م
|4:27 م
|7:47 م
|9:16 م
|المنـيـا
|2023-05-25
|4:23 ص
|6:2 ص
|12:54 م
|4:26 م
|7:46 م
|9:14 م
|قـــنا
|2023-05-25
|4:22 ص
|5:58 ص
|12:46 م
|4:13 م
|7:34 م
|9:0 م
|أســوان
|2023-05-25
|4:28 ص
|6:2 ص
|12:45 م
|4:7 م
|7:29 م
|8:52 م