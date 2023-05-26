الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، ويسعى المسلمون لمتابعة مواعيد الصلاة لأدائها في أوقاتها المحددة ، والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 26-5-2023. 

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المحافظة اليوم أذان الفجر الشروقأذان الظهرأذان العصر أذان المغربأذان العشاء
القاهرة2023-05-254:14 ص5:56 ص12:52 م4:28 م7:48 م9:19 م

الإفتاء: الشرع نهى عن اللجوء للدجالين والمشعوذين

"الإفتاء" توضح آداب الحاج فى تأدية مناسك الحج

         

 

 

مواقيت الصلاة في المحافظات

 

المحافظةاليومأذان الفجرالشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الإسكندرية2023-05-254:14 ص5:59 ص12:57 م4:36 م7:56 م9:28 م
طنطــا2023-05-254:12 ص5:55 ص12:53 م4:31 م7:51 م9:23 م
المنصورة2023-05-254:9 ص5:53 ص12:51 م4:30 م7:50 م9:22 م
الزقـازيق2023-05-254:11 ص5:54 ص12:51 م4:29 م7:49 م9:20 م
أسيــوط2023-05-254:25 ص6:2 ص12:52 م4:22 م7:43 م9:9 م
سـوهاج2023-05-254:25 ص6:2 ص12:50 م4:18 م7:39 م9:5 م
بنى سويف2023-05-254:18 ص5:59 ص12:53 م4:27 م7:47 م9:16 م
المنـيـا2023-05-254:23 ص6:2 ص12:54 م4:26 م7:46 م9:14 م
قـــنا2023-05-254:22 ص5:58 ص12:46 م4:13 م7:34 م9:0 م
أســوان2023-05-254:28 ص6:2 ص12:45 م4:7 م7:29 م8:52 م
الصلاة أذان العصر أذان الظهر اذان الفجر أذان العشاء مواقيت الصلاة في القاهرة

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