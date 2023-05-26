مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، ويسعى المسلمون لمتابعة مواعيد الصلاة لأدائها في أوقاتها المحددة ، والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 26-5-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المحافظة اليوم أذان الفجر الشروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القاهرة 2023-05-25 4:14 ص 5:56 ص 12:52 م 4:28 م 7:48 م 9:19 م الإفتاء: الشرع نهى عن اللجوء للدجالين والمشعوذين "الإفتاء" توضح آداب الحاج فى تأدية مناسك الحج

مواقيت الصلاة في المحافظات