الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى يكشف آخر مستجدات انتخابات الرئاسة الأمريكية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة الأمريكية

أوضح ماك شرقاوي، المحلل السياسي من نيويورك، آخر مستجدات الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، أن رون دي سانتيس مرشح قوي جدًا يكسب فلوريدا، لكن كونه مرشحا يكسب الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس، أعتقد أن فرصته لا تتعدى الـ 3% إلى 10%، لافتاً إلى أن ذلك ما أظهرته استطلاعات الرأي التي تقول بأن نسبته ضئيلة جدًا أمام نسبة الرئيس ترامب.

وأضاف شرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن الموضوع ليس في يد الحزب الجمهوري بأن يقول بأن هذا هو مرشحي، فمازالت هناك انتخابات تمهيدية ستتم لمن سيكون مرشح الحزب.

إنه في المرة قبل السابقة التي كانت بين ترامب وبين هيلاري كلينتون، كان يوجد 16 جمهوريا كلهم من العيار الثقيل، واستطاع ترامب أن يكسبهم جميعًا، وبالتالي فإن المتوقع أن يكسب ترامب ترشيح الحزب، وذلك من خلال الانتخابات حيث إن الترشيح ليس رغبة أو عدم رغبة.

وأشار إلى أن هيلاري كلينتون ترى أن عمر "بايدن" مشكلة تواجه الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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