كم عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2023؟

زاد سؤال الكثيرين على محركات البحث المختلفة عن عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2023 للاستمتاع بشعائر وفرحة العيد المنتظرة.



كم باقي على عيد الأضحى 2023



يجيب الدستور على تساؤل القراء عن كم باقي على عيد الأضحى 2023 وعدد أيام الإجازة المتوقعة للعيد.



34 يوم تبقت على عيد الأضحى 2023 والذي حدده معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعده الأربعاء 28 يونيو 2023 الموافق هجريًا 10 ذو الحجة 1444 وتكون وقفة عرفة الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق هجريًا 9 ذو الحجة 1443.





إجازة عيد الأضحى 2023



تبدأ اجازة عيد الأضحى وفق هذه المواعيد الفلكية من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023



الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عيد الاضحى

الأربعاء 28 يونيو 2023 اول ايام عيد الأضحى

الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد الأضحى

الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى

السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى

استطلاع هلال ذو الحجة

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة الهجري 1444 بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق 29 من ذي القعدة لعام 1444 وهو الموافق بالميلادي 18 من يونيه 2023.



فضل صيام الأيام الأولى من ذو الحجة



في فتوى للدكتور على جمعة موقع دار الإفتاء المصرية قال فيها إن أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يُضَاعف العمل فيها، ويُستَحَبُّ فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه؛ فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.



وذكر انه روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

