تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

واصلت أسعار الذهب تراجعها مدعومة بتراجع سعر الذهب العالمي، وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.95%، وتسجل الآن 1946 دولارا، فيما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% عند 1945 دولارا للأوقية.

وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري – 2310 جنيهات للبيع، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-5-2023.

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,640 جنيه، للشراء 2,663 جنيه.

الذهب عيار 22: بيع 2,420 جنيه، للشراء 2,441 جنيه .

الدهب عيار 21: بيع 2,310 جنيه للشراء 2,330 جنيه.

الدهب عيار 18: بيع 1,980 جنيه للشراء 1,997 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1,540 جنيه للشراء 1,553 جنيه.

الذهب عيار 12: بيع 1,320 جنيه للشراء 1,331 جنيه.

الأونصة: بيع 82,104 جنيه للشراء 82,815 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 18,480 جنيه، للشراء 18,640 جنيه.

الكيلو الذهب: بيع 2,640,000 جنيه، للشراء 2,662,857 جنيه.

سعر الجنيه الذهب والسبائك

ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى:5060 جنيها.

نصف جنيه ذهب عيار 21وزن 4 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى : 10130جنيها.

جنيه ذهب عيار 21 من إنتاج شركه لازوردى: 20420 جنيها.

جنيه ذهب عيار 21وزن 8 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى : 20220جنيها.

جنيه ذهب إسلامي : 20350 جنيها،

سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 : 27,282.86 جنيه .

سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 42,425.14 جنيه.