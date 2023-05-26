الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب تراجعها مدعومة بتراجع سعر الذهب العالمي، وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.95%، وتسجل الآن 1946 دولارا، فيما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% عند 1945 دولارا للأوقية.

وسجل  الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري – 2310  جنيهات للبيع، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-5-2023.

سعر الدهب اليوم 

  • الذهب عيار 24:  بيع 2,640 جنيه، للشراء 2,663 جنيه.
  • الذهب عيار 22: بيع 2,420 جنيه، للشراء 2,441 جنيه .
  • الدهب عيار 21:   بيع 2,310 جنيه للشراء 2,330 جنيه.
  • الدهب عيار 18:  بيع 1,980 جنيه للشراء 1,997 جنيه.

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كشف تفاصيل أول صندوق للاستثمار فى الذهب

  • الذهب عيار 14:   بيع 1,540 جنيه للشراء 1,553 جنيه.
  • الذهب عيار 12:  بيع 1,320 جنيه للشراء 1,331 جنيه.
  • الأونصة:  بيع 82,104 جنيه للشراء 82,815 جنيه.
  • الجنيه الذهب:  بيع 18,480 جنيه، للشراء 18,640 جنيه.
  • الكيلو الذهب: بيع 2,640,000 جنيه، للشراء 2,662,857 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب والسبائك 

  • ربع جنيه ذهب عيار  21 وزن 2 جرام من إنتاج شركة ملاك  وبشرى:5060 جنيها.
  • نصف جنيه ذهب عيار 21وزن 4 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى : 10130جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21 من إنتاج شركه لازوردى: 20420 جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21وزن 8 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى : 20220جنيها.
  • جنيه ذهب إسلامي : 20350 جنيها،
  • سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 : 27,282.86  جنيه .
  • سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 42,425.14  جنيه.

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