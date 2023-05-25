ضبط مالك مكتب بإحدى شركات المشروعات البترولية صادر ضده (22) حكم
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً التماس صاحب الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد (أحد الأشخاص، وشقيقه - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ).
بالفحص تبين أن المشكو فى حقه (مالك مكتب بإحدى شركات المشروعات البترولية - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) صادر ضده (22) حكم في عدد (7) قضايا "محددين" بإجمالي أحكام "13 سنة حبس" بتهم "تبديد"، (وشقيقه - مقيم بذات العنوان) محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات و6 شهور بتهم "تبديد".
وبتاريخ (23) الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.