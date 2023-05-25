الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مالك مكتب بإحدى شركات المشروعات البترولية صادر ضده (22) حكم

ضبط
ضبط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً التماس صاحب الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد (أحد الأشخاص، وشقيقه - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ). 

بالفحص تبين أن المشكو فى حقه (مالك مكتب بإحدى شركات المشروعات البترولية - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) صادر ضده (22) حكم في عدد (7) قضايا "محددين" بإجمالي أحكام "13 سنة حبس" بتهم "تبديد"، (وشقيقه - مقيم بذات العنوان) محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات و6 شهور بتهم "تبديد".

وبتاريخ (23) الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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