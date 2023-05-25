الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يوضح أهمية افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز

جانب من افتتاح مجمع
جانب من افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، هو تعبير عن إرادة القيادة السياسية لتحويل الصادرات من شكلها الخام منخفضة القيمة، إلى ارتفاع في القيمة المضافة على أي تصدير، بالإضافة إلى آثار غير مباشرة، تتمثل في أننا نوفر جزءا أو جانبا كبيرا من أكثر من 25 صناعة نستوردها من الخارج ويكون داخل بها الكوارتز. 

وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية extra news، أننا نرفع من قيمة المنتج المحلي، فبدلاً من أن يتم تصديره خام، يتم إضافة عليه عملية أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، على حسب الحاجة وعلى حسب السوق العالمية الخاص به، ويتم تصديرها بأسعار أعلى بكثير مما كنا نصدرها في صورتها الخام.

وأوضح أن الكوارتز يدخل في صناعات إلكترونية، كما أن الصناعات الإلكترونية تدخل في صناعة السيارات، كما تدخل في صناعة الآلات والأجهزة المنزلية، مثل الشاشات، وبالتالي فإن عدم تواجد هذا المصنع، إما أننا نلجأ للاستيراد فنحتاج إلى عملة أجنبية ويكون هناك ضغوط على الاقتصاد الوطني، كما أنه عندما تحدث أزمة في سلاسل الإمداد في هذه الرقائق تتصدع عندنا الصناعة وتتأثر بشكل كبير. 

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