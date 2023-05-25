الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك الإسكندرية: تحصيل 6.9 مليار جنيه ضرائب خلال أبريل 2023

جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، عن مشمول حوالى 10 آلاف شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر أبريل 2023 لكافة السلع الإستراتيجية والبضائع العامة مثل “القمح والسكر و فول الصويا والذرة وقطع الغيار ومكونات الإنتاج والسيارات... وغيرها”.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 1 مليار 379 مليون و 856 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة والجدول 4 مليار و 53 مليون و 451 ألف جنيه فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 1 مليار 495 مليون و 238 ألف جنيه .

وخلال شهر أبريل الماضى، قامت الإدارة العامة الصادر بجمارك الإسكندرية بتصدير مشمول 8904 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها (ألمونيوم ، مواد غذائية، إستانلس ستيل ، رخام، منتجات أخرى)، بقيمة أجمالية بلغت حوالى  17 مليار و492 مليون و 509 ألف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر عن مشمول بعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الاسكندرية بحوالى 1 مليون 258 ألف جنيه .

وخلال نفس الفترة، قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن 685 بيان جمركي بمبلغ 8 مليون و 131 ألف جنيه كما بلغت حصيلة بيع مزادات المهمل بالإدارة العامة المهمل والبيوع بالاسكندريه حوالى 721 الف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل 2023 حوالي 6 مليار و 938 مليون و 657 ألف جنيه.

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