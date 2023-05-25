"أشلاء ممزقة".. التحقيق في العثور على جثة رضيع بـ15 مايو

تجري نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، تحقيق موسع في واقعة العثور على أشلاء جثة رضيع بدائرة القسم وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان بعد عثورهم على جثة الطفل، حيث أكدوا أنه حديث الولادة، وتفاجئوا بجثته ملقاة بالمجاورة 28 بدائرة القسم، وقد نهشت الكلاب الضالة أجزاءً من جسده، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة.

البداية مع تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل به أجزاء منهوشة بمنطقة 15 مايو.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وجار تفريغ الكاميرات الموجودة في محل الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.