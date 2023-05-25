صحة الشيوخ: افتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع الكوارتز رسالة جديدة بقوة الاقتصاد الوطني

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية قيام الرئيس السيسي، بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة اليوم. قائلًا: “إنه دفعة كبيرة للصناعة الوطنية ورسالة بالدعم الأساسي الذي تلقاه الصناعة الوطنية في عهده”.

ونوه الدكتور حسين خضير فى تصريحات صحفية اليوم بتصريحات الرئيس السيسي، والتي أكد فيها أن مجمع إنتاج الكوارتز فرصة استثمارية يجب استغلالها، وأن هذه الفرص ستوفر لمصر عوائد مالية مباشرة وفرص عمل وقيمة مضافة، قائلًا: “إن الاقتصاد الوطني يشهد طفرة حقيقية في عهد السيسي”.

وأشاد وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بدعوة الرئيس السيسي القطاع الخاص لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، مؤكدًا: “تعهد الدولة بإنجاز كل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية لتطوير صناعة التعدين، وتأكيد القيادة السياسية كذلك إلى الحاجة للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين”.

وشدد الدكتور خضير، على ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في قطاع التعدين، لافتاً إلى قيام الدولة بتنفيذ استثمارات طموحة لزيادة الناتج المحلي.

واختتم خضير، أن افتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، رسالة جديدة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على المنافسة وعشرات الفرص الاستثمارية الضخمة في الوطن.