صفاء النجار: مصر دولة كبيرة وحافلة بالرموز فى جميع المجالات

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية، إن مصر دولة كبيرة وحافلة بالرموز في جميع المجالات، وأنه في شهر مايو تمر ذكرى عزيزة على عدد كبير من الرموز في مجالات الفكر والثقافة والفن.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه علي سبيل المثال اليوم نحتفي بذكرى الـ150 لرحيل واحد من أهم المفكرين المصريين والمؤثرين والأهم والأكبر تأثيرًا في العلم والثقافة والتعليم والترجمة، وهو رفاعة الطهطاوي.

وأشارت إلى أن الطهطاوي رحل عن عالمنا في مايو 1873 وأنه لا بد على كل مصري أن يكون حافظا لقصة رفاعة رافع الطهطاوي، الأزهري الذي سافر لفرنسا ضمن بعثة تضم 40 طالبا عام 1826 لدراسة العلوم الأوروبية الحديثة واللغات.

وأكدت أن الطهطاوي سافر بصفته إماما للبعثة ولكنه لم يكتف بدوره واجتهد ودرس اللغة الفرنسية، وهناك بدأ في ممارسة العلم والتعلم وبدأ رسالته العلمية، وتقديم كتابه الشهير "تخليص الإبريز في تلخيص باريز".