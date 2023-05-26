رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الإسكان  

ارتفعت معدلات البحث عن رابط نتيجه تظلمات الإسكان لمعرفة نتيجة الأشخاص الذين قدموا تظلماتـ بعد إعلان نتيجة المتقدمين في شقف الإسكان الدفعة الأخيرة.



نتيجه تظلمات الاسكان

يعرض موقع الدستور لمتابعيه رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الاسكان الاجتماعي في الإعلان الأخير.



يتم الاستعلام عن نتيجة تظلمات الإسكان من خلال رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الموجود هنا.

- تفتح صفحة جديدة.

ــ كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم ثم الضغط على مشاهدة نتيجة التظلم.

ـ كذلك يمكن الاستعلام عن نتيجة تظلمات الاسكان من خلال إرسال رسالة تحتوي على الرقم القومي للمواطنين المتقدمين على التظلمات، على الرقم 9311 وسعرها 3 جنيهات.



انتهاء تقديم تظلمات الاسكان



فُتح باب تقديم طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم شروط وحدات سكن كل المصريين 3 من الأربعاء 26 أبريل وحتى الخميس 18 مايو 2023 واستمر حتى اليوم الخميس 25 مايو؛ لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق.





مع العلم أن هناك فئات لن يُقبل تظلمها هي:

الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى).

عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقًا بكراسات الشروط.



فيما عدا ذلك تتزايد فرص قبول التظلمات الأخرى بشرط استيفاء المستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.



وبلغ عدد المواطنين المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط 62354 عميلًا، في حين بلغ عدد المواطنين الذين انطبقت عليهم شروط التقديم في مشروع سكن لكل المصريين 3 104154 عميلًا.



وحدات إسكان سكن لكل المصريين 3

و

تم طرح وحدات سكن لكل المصريين 3 لمحدودي و متوسطي الدخل إما وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة)، أو وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً في مدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور).



وسعر بيع هذه الوحدات تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و 22 ألف جنيه.