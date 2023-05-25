تامر حسنى يطرح الإعلان التشويقى الأول لـ"تاج".. مارڤيل لأول مرة بالسينما العربية

طرح الفنان تامر حسني، “البرومو التشويقي” لفيلمه "تاج" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وظهر تامر حسني في الإعلان وهو يقفز من أعلى برج القاهرة في مشهد يشبه مغامرات الأبطال الخارقين للسلسلة العالمية الشهيرة "مارفيل" حيث يعد العمل الأول من نوعه في السينما العربية التي تدور في هذا العالم الخيالي.

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.