الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 6 متهمين بنشر الشائعات والبيانات التحريضية ضد الدولة 15 يومًا

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس 6 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 

 وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 حسب مانشرته الوزارة

تعرف على توزيع درجات الصف السادس الإبتدائي 2023 لجميع المواد الدراسية

تامر حسنى يطرح الإعلان التشويقى الأول لـ"تاج".. مارڤيل لأول مرة بالسينما العربية

مسلسلات رمضان 2024.. أهم الاستعدادات لتصوير الأعمال الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية