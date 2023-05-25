الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب كهربا.. الزمالك يتقدم بشكوي لـ"للفيفا" ضد اتحاد الكرة والأهلي ولجنة التظلمات

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قال مرتضى منصور، رئيس  نادي الزمالك، إن مجلس الإدارة تقدم رسميًا بشكوى  للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي ولجنة التظلمات بالجبلاية ومحمود كهربا لاعب الفريق الأحمر.

وقال رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر النادي:" تقدمنا بالشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ولست جبانا ومجلس الإدارة وافق بالكامل على التقدم بالشكوى".

وأضاف أنه تم إرسال الشكوى للمحامي الإيطالي المكلف بالقضية وأرسلها بدوره للاتحاد الدولي لكرة القدم، واستعرض رئيس النادي الشكوى خلال المؤتمر.

وتابع أنه تقدم أيضا بشكوى في مركز التسوية من أجل اتباع كافة الإجراءات القانونية قبل التصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

اتحاد المصري لكرة القدم الاهلى اجتماع لجنة التظلمات المستندات النادي الأهلي رئيس الزمالك لاتحاد الدولي لكرة القدم

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