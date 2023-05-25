التسليم الأسبوع المقبل.. رئيس جهاز "ناصر الجديدة" يُتابع معدلات تنفيذ مقر الشهر العقارى

أجري المهندس ياسر عبدالله رمضان رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"، اليوم الخميس، جولة تفقدية للوحدات المخصصة للشهر العقاري بالمدينة.

وراجع المهندس ياسر عبدالله، خلال الجولة التعديلات المطلوبة والملاحظات النهائية للوحدات المخصصة كمقر للشهر العقارى بمنطقة عمارات سكن مصر استعدادا لتشغيله، وذلك لتوفير الخدمات الأساسية لمدينة ناصر طبقا للبروتوكول المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة العدل؛ استعدادًا للتسليم الإبتدائي للمكتب في بداية الأسبوع المقبل في حضور منسق وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري، حيث تم الانتهاء من التنفيذ والتجهيز خلال 5 شهور، موضحًا أن بلغت تكلفة تجهيزات نحو مليون جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية، وتطوير المدن والمهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.