الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

المستوطنات
المستوطنات

قرر الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال ETUC، مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، لعدم شرعيتها وفقا للقانون الدولي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الاتحاد، التي تنظم في العاصمة الألمانية برلين، لمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد العمالي الأبرز على مستوى القارة الأوروبية.

ويشارك في أعمال الدورة، التي انطلقت في يوم الثلاثاء الماضي وتختتم غدا الجمعة، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

ودعا الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، إلى اتخاذ تدابير تنظيمية، تمنع الكيانات القانونية للاتحاد الأوروبي من استيراد المنتجات التي نشأت في المستوطنات غير القانونية أو التصدير إليها، أو مساعدة وتسهيل مثل هذه المواقف غير القانونية، بما يتوافق مع معاهدات الاتحاد الأوروبي والامتثال للقانون الدولي.

كما طالب المشاركون في أعمال الدورة، دول الاتحاد الأوروبي، بضمان احترام النطاق الجغرافي لاتفاقيات الشراكة الخاصة به؛ والنظر إلى تأثير ذلك على العمال عند فرض العقوبات والحصار.

وأكدوا ضرورة التوصل إلى اتفاق تفاوضي بين إسرائيل وفلسطين من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق حل الدولتين، وإرساء حل سلمي دائم، يجسّد التضامن والعدالة والحقوق المشروعة لكلا الشعبين في التعايش في أمن وسلام.

وفي كلمته خلال المؤتمر، نقل سعد تحيات عمال وعاملات فلسطين، لافتا إلى معاناتهم وهم يكابدون يوميا ويلات التدابير والإجراءات الإسرائيلية الظالمة، والمبددة للحرية والعدالة والمساواة، والمعزّزة لضروب وأنماط العنصرية والكراهية والبغضاء، مشيرا إلى أن "إسرائيل تحولت بكاملها تحت قيادة حكومة أقصى اليمين المتطرف، إلى دفيئة وحاضنة للعنصرية والإرهاب وعنف المستوطنين المنفلت من عقاله".

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