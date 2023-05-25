الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائب إيهاب وهبة: مصانع إنتاج الكوارتز تحقيق قفزة في قطاع التعدين وزيادة الدخل القومي

الدكتور إيهاب وهبه
الدكتور إيهاب وهبه

أشاد الدكتور إيهاب وهبه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، والذي يعد أول مشروع صناعي متكامل لإنتاج خام الكوارتز، المعروف باسم "الذهب الأبيض"، والأول من نوعه في مصر والدول العربية والإفريقية، من حيث تكامل العملية الإنتاجية.

وأكد وهبة، في بيان له اليوم، أن المجمع يهدف لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التعدين، وزيادة قيمة المادة الخام المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التصدير والاستبدال التجاري، بجانب استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي، تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن صناعة الكوارتز توفر فرص عمل كبيرة للشباب، مطالبًا بأهمية عقد لقاءات واجتماعات مع المتخصصين في مجال التعدين من أجل جذبهم للاستثمار في مجمع إنتاج الكوارتز لأنه يمثل فرصة استثمارية جيدة يجب استغلالها، خصوصًا بعد اكتمال المرحلتين الثانية والثالثة من إنشاء مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، داعيًا المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.

وأكد وهبة، أن الكوارتز المصري يدخل في العديد من الصناعات العالمية، منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، والخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، كما أن مصر تعد من أكبر الدول التي تملك احتياطات من الكوارتز، بالإضافة إلى أن المشروع يساهم في توفير خام الفوسفات لتعظيم الاستفادة منه بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن، حيث يتم استخراج وطحن خام الألبايت منها صناعة السيراميك والخزف والأدوات الصحية بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 الف طن سنويًا.

ولفت النائب إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الافتتاح تؤكد على إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من الفرص المتاحة، وأن الدولة عازمة على استكمال مشروع مجمع إنتاج الكوارتز بأسرع وقت ممكن.

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