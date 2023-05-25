قناة الناس| محمد مهنا: كل العلوم تحتاج إلى علم التصوف (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن التصوف هو علم مقصده معرفة الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن كل العلوم تحتاج إلى علم التصوف.

وأضاف الدكتور محمد مهنا، اليوم الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه لا يوجد أي إنسان لا يخلو من العيوب، حتى الأولياء من من يمكن أن يخطئ، فالعصمة للأنبياء فقط، وما دام يخطأ فإذن فيه عيب، والإسلام دين لا يوجد به كهنوت.

وأوضح الدكتور مهنا، أنه طالما أن البشر يخطئون أن الذي يصلح العيوب هو علم التصوف الذي يعد فرض عين على كل مسلم، كي صلح الإنسان عيوبه، وبالتالي نظر الفقهاء في فروض العين لإصلاح الدنيا، ونظر الصوفية في فرض العين لإصلاح الآخرة، لأنها هي الطويلة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.