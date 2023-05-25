الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| محمد مهنا: كل العلوم تحتاج إلى علم التصوف (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن التصوف هو علم مقصده معرفة الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن كل العلوم تحتاج إلى علم التصوف.

وأضاف الدكتور محمد مهنا، اليوم الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه لا يوجد أي إنسان لا يخلو من العيوب، حتى الأولياء من من يمكن أن يخطئ، فالعصمة للأنبياء فقط، وما دام يخطأ فإذن فيه عيب، والإسلام دين لا يوجد به كهنوت.

وأوضح الدكتور مهنا، أنه طالما أن البشر يخطئون أن الذي يصلح العيوب هو علم التصوف الذي يعد فرض عين على كل مسلم، كي صلح الإنسان عيوبه، وبالتالي نظر الفقهاء في فروض العين لإصلاح الدنيا، ونظر الصوفية في فرض العين لإصلاح الآخرة، لأنها هي الطويلة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس علم التصوف التصوف الطريق إلى الله العصمة للأنبياء فقط

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

"التصديري للحاصلات" يُصدر ضوابط الحجر الزراعي لمصدري الموالح

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق الفيوم

الداخلية تكشف تفاصيل تمكين شخص من فيلا بحكم قضائى فى القليوبية

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية