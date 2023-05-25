الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر بالحوار الوطني: مشكلة الزيادة السكانية لا تقتصر على وعي المواطنين فقط

الدكتورة نيفين عبيد
الدكتورة نيفين عبيد

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة الزيادة السكانية في الحوار الوطني، إننا أخرجنا توصيات مختلفة على المعاني التي تخرج بشكل تقليدي، معقبة: "هل سيكون هناك نتيجة؟ فهي مسألة تتوقف على الإرادة السياسية في تبني التوصيات بشكل حقيقي وجاد، وأن كل الأطراف المعنية بهذه التوصيات تكون على مسار واحد".

وأضافت الدكتورة نيفين عبيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية النهار، أن مشكلة الزيادة السكانية لا تقتصر على وعي المواطنين فقط.

وأوضحت أنه بتحليل الإحصائيات الأخيرة عن مسح الأسرة، فإن هناك تراجع في العدد، لكن مازالت الزيادة السكانية كبيرة، وبالمقارنة بالوضع الاقتصادي فهي كبيرة. 

وأشارت إلى أن ما كسبناه، أن هناك أصوات في صالة الحوار الوطني ارتفعت بالقول، أن مشكلة الزيادة السكانية ليست هي فكرة المواطن الذي لا يعرف ولا يعي، وإنما مشكلتها هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاعات معدلات الفقر، وهي مدرسة مهمة جدًّا للرد على مدرسة تقليدية أشاعت بأن المشكلة هي مشكلة المواطن الذي يخلف. 

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