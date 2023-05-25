برلماني: توافق بالحوار الوطني حول أزمة الزيادة السكانية وخطورتها على المجتمع

كشف النائب أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، عن تفاصيل عدد من المناقشات والقضايا التي دارت في جلسة اليوم بالحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن هناك توافق حول أزمة الزيادة السكانية وخطورتها على المجتمع.

وأضاف أن هناك توافق تام ان مصر تتعرض لمشكلة سكانية كبيرة وفى توافق تام القضية السكانية لا تختلف في خطورتها على المجتمع عن قضية الإرهاب التي تواجه الدول وتأثير القضية السكانية عل الدولة المصرية كما أن ان هناك توافق على أسبابها.

وأشار إلى أن وجود مناقشات مستفيضة في الحوار الوطنى بمشاركة أطياف مختلفة ومتعددة وعدد كبير جدا من الخبراء والمتخصصين تجاوز أكثر من 100 خبير في القضية السكانية.