الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الأول الإعدادى "ترم ثانى" محافظة القليوبية 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نتيجة  الصف الأول الاعدادي ترم ثانى 2023 محافظة القليوبية وجميع محافظات مصر.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها  عبر مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

نتيجة الصف الأول الاعدادي 2023محافظة القليوبية 

الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية من خلال الضغط على هذا الرابط 

https://www.qalubiaedu.org/

-كتابة بيانات الرقم القومي الخاص بالطالب والمدون على شهادة ميلاد الطالب  

- اختيار  المرحلة الدراسية

- اختيار  الصف الدراسي 

- اختيار  العام  الدراسى 2023 

- اختيار الفصل الدراسي "ترم ثانى" .

- الضغط على عرض النتيجة؛ لتظهر لك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023.

نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة القاهرة 2023

يمكن معرفة نتيجة الصف الأول الاعدادي 2023 ترم ثانى محافظة القاهرة من خلال الضغط على هذا الرابط 

نتيجة الصف الأول الإعدادي ترم ثانى 2023 محافظة القاهرة من خلال الاتصال التليفوني:

يمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة من خلال الاتصال بالتليفون الأرضي 09000100 أو من خلال الاتصال بالتليفون المحمول 5757

نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة الإسكندرية 2023

- نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة الإسكندرية من هنا.

نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة البحيرة 2023

- نتيجة الصف الأول الإعدادى 2023 محافظة البحيرة من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://bed2.yoo7.com/

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادى 2023 محافظة كفر الشيخ 

https://kfsedu.gov.eg/

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023

من المتوقع الإعلان عن  نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 الترم الثاني، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الربط وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والجمع والرصد.

https://natiga.qalubiaedu.org/.

الترم الثاني.. رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم

https://natiga.qalubiaedu.org/

إدخال رقم الجلوس أو الاسم.

الضغط على  كلمة "بحث"

فى نهاية الخطوات.. تظهر النتيجة وذلك بعد الإعلان عن توافر النتيجة بموقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة 

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