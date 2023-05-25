بعد اجتماع مجلس الإدارة.. الزمالك يحسم الجدل حول مصير أوسوريو

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال رئيس الزمالك في مؤتمر لصحفي: "المدير الفني مستمر ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع حسام حسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وأضاف أن اللجنة الفنية ليس لها الحق في الحديث مع أي شخص دون الرجوع لمجلس إدارة نادي الزمالك في أي قرار. وشدد على أن ما تردد بشأن رحيل المدير الفني لا أساس له من الصحة، وتابع قائلا: "كفاية ضرب في نادي الزمالك".

وأكد أنه لا أساس من الصحة للتفاوض مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي لتدريب الأبيض.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته اليومية استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، والتي يسعى الفريق خلالها لتحقيق الفوز لاستعادة نغمة الانتصارات التي افتقدها الفريق في الجولة الماضية بعد تعادله مع فريق الداخلية.