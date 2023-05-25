الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد اجتماع مجلس الإدارة.. الزمالك يحسم الجدل حول مصير أوسوريو

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال رئيس الزمالك في مؤتمر لصحفي: "المدير الفني مستمر ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع حسام حسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وأضاف أن اللجنة الفنية ليس لها الحق في الحديث مع أي شخص دون الرجوع لمجلس إدارة نادي الزمالك في أي قرار. وشدد على أن ما تردد بشأن رحيل المدير الفني لا أساس له من الصحة، وتابع قائلا: "كفاية ضرب في نادي الزمالك".

وأكد أنه لا أساس من الصحة للتفاوض مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي لتدريب الأبيض.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته اليومية استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، والتي يسعى الفريق خلالها لتحقيق الفوز لاستعادة نغمة الانتصارات التي افتقدها الفريق في الجولة الماضية بعد تعادله مع فريق الداخلية.

إدارة نادي الزمالك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الكولومبي خوان كارلوس أوسوري بيتسو موسيمانى حقيقة رحيل أوسوريو

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

"التصديري للحاصلات" يُصدر ضوابط الحجر الزراعي لمصدري الموالح

الداخلية تكشف تفاصيل تمكين شخص من فيلا بحكم قضائى فى القليوبية

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق الفيوم

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية