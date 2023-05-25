الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى ذكرى ميلادها.. محطات في حياة نادية شمس الدين

نادية شمس الدين
نادية شمس الدين

تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة الكبير نادية شمس الدين، وولدت فى 25 مايو عام 1942، وقدمت العديد من الأدوار القصيرة، ولكنها استطاعت أن تترك بصمة في أذهان الجماهير.

بداية نادية شمس الدين

ووقفت نادية شمس الدين، أمام كبار النجوم، وعملت في السينما والمسرح والتلفزيون في أدوار ثانوية ، وحققت شهرة في أدوار عديدة أختفت عن الأنظار بعد تقديم دورها في السهرة التلفزيونية. 

وشاركت نادية شمس الدين في مسلسل زواج على ورق سوليفان عام 1998 مع الفنان أحمد السقا ومنى زكي، ولكنها لم تكن بدايتها، فكانت بدايته الحقيقة علي المسرح عام 1976.

أدوار نادية شمس الدين

كما شاركت نادية شمس الدين في عدد من الأعمال الشهيرة والتى جاء أبرزها: "الإنس والجن" "فوزية البرجوازية"، "السيرة الهلالية"، "الحرافيش"، "لعدم كفاية الأدلة"، "البنات عايزة إيه"، "حبيبي دائمًا"، الحرافيش".

تجسيد دور الأم

ونجحت نادية في تجسيد دور الأم في العديد ومن أبرزها: "نحن لا نزرع الشوك"، "خمسة كارت"، "جيل آخر زمن"، "جريمة فى الأعماق"، "لا تظلموا النساء"، "الكيت كات"، "العفاريت"، "الإنس والجن".

وفاة نادية شمس الدين

وفى يوم 3 سبتمبر عام 2012، رحلت الفنانة الكبيرة نادية شمس الدين في هدوء تام عن عمر يناهز 70 عامًا.

نادية شمس الدين أذهان الجماهير السينما المسرح السهرة التلفزيونية أحمد السقا منى زكي

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