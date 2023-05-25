الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات أسرية.. المتهم بقتل ابنه يسقط في الطالبية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على المتهم بقتل نجله، بمنطقة الطالبية، بسبب وجود خلافات أسرية، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن والده وراء ارتكاب الجريمة. 

بضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية، حيث حاول المجني عليه الاعتداء عليه بالضرب، مما دفعه لطعنه بسلاح أبيض.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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