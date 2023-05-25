الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعليمات مشددة من عميد "رياضية طنطا" قبل بدء الامتحانات بحظر دخول السماعات الذكية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمع اليوم الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا برؤساء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري المشاركين في أعمال الملاحظة ومراقبة الامتحانات وذلك استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 / 2023.

شدد الدكتور علاء حلويش عميد الكلية على بعض التعليمات والضوابط الهامة لطلاب المرحلة الجامعية أثناء أداء الامتحانات النظرية، شملت عدم إحضار الطالب لهاتفه المحمول، أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية عند دخول اللجنة ومنع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى وبسبب مبرر وعدم دخول الطالب اللجنة بأي أوراق تتعلق بالمادة سواء أوراق أو مذكرات أو كتب أو ملخصات وعدم السماح بدخول الطلاب الحرم الجامعي بدون إثبات شخصية وكذلك لجان الامتحانات.

تعليمات مشددة عميد رياضية طنطا قبل بدء الامتحانات بحظر دخول السماعات

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