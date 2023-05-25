الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد استقبالها لوالده.. رشا راغب: "رعاية متكاملة للمصارع أحمد بغدودة"

رشا راغب
رشا راغب

كشفت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي برعاية المصارع أحمد بعدودة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين ستقدم الرعاية المتكاملة للموهوبين وهى ليست قاصرة على الرياضيين.

وأضافت أن والد أحمد بغدودة، استعرض معنا فكرة الرعاية التي سيتلقاها نجله باعتباره باكورة المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين في مصر، وأن الرعاية ستكون متكاملة من نظام غذائى وصحة نفسية ومهارات أخرى.

وتابعت: "والد اللاعب أحمد بغدودة كان ممتنا وشاكرا للمبادرة الكريمة وكان يرى أن ذلك حلم حياته، وأنه أكثر من طموحه الذى كان يتمناه لرعاية ابنه وممتن للرئيس عبد الفتاح السيسي".

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