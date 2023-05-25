رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتائج 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 2023 للاستعلام عن نتائج صفوف النقل وجميع الشهادات الدراسية..من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

يمكن تتبع نتائج جميع الصفوف الدراسية لتلاميذ التعليم الأساسى من خلال الخطوات التالية :

الدخول على هذا الرابط الالكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنا.

كتابة الرقم القومي للتلميذ كما هو مدون على شهادة الميلاد

اختيار المرحلة الدراسية.

اختيار الصف الدراسي.

اختيار العام الدراسي 2023

اختيار الفصل الدراسي"الثانى" .

الضغط على قائمة عرض النتيجة.

بداية امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2023

وأدى تلاميذ صفوف المراحل التعليمية بسنوات النقل الإمتحانات بداية من 6 مايو الحالى وحتى 10 مايو وذلك لطلاب الصف الأول والثانى الإعدادى بينما بدأت جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي من يوم الخميس 11 مايو وانتهت الثلاثاء 11 مايو 2023، والثالث الإعدادي من يوم السبت 13 مايو وانتهت الثلاثاء 23 في الشهر ذاته .

الإعلان عن النتائج "الترم الثانى" 2023

وأعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى فى جميع محافظات الجمهورية عن نتائج لعدد من صفوف النقل ومنها الصف السادس الإبتدائى 2023 والصف الأول الاعدادي وكذلك الصف الثانى الاعدادي وذلك منذ ساعات مضت كما تم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي والخامس الإبتدائى فى جميع محافظات الجمهورية .

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 من خلال رقم الجلوس وأيضا بالرقم القومي أو تكون بالاسم فقط، .

النتائج التى يتم الإعلان عنها من خلال رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 2023

نتيجة “الصف الرابع الابتدائي” 2023.

نتيجة “الصف الخامس الابتدائي” 2023.

نتيجة “الصف السادس الابتدائي” 2023.

نتيجة “الصف الأول الإعدادي” 2023.

نتيجة “الصف الثاني الإعدادي” 2023.

نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” 2023.

موعد ظهور نتيجة الترم الثاني 2023