الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"لجنة المسابقات" تقرر إيقاف محمود علاء لمباراتين مع إلزامه بغرامة مالية

محمود علاء
محمود علاء

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، توقيع عقوبة الإيقاف على محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري بعد طرده في مباراة زعيم الثغر الماضية أمام المصري البورسعيدي.

وتعرض محمود علاء للطرد في الشوط الثاني من مباراة الاتحاد أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بانتصار الأخير بهدفين لهدف.

علاء غادر ملعب المباراة في حالة غضب شديد، وقام بالتوجه نحو أحد المصورين وتحطيم الكاميرا.

ووقعت رابطة الأندية عقوبة الإيقاف ضد محمود علاء لمدة مباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي الذي صدر من اللاعب بعد طرده.

كما قررت الرابطة أيضًا تحمل الاتحاد السكندري قيمة تلفيات إحدى كاميرات النقل التليفزيوني.

محمود علاء لجنة المسابقات غرامة مالية ضد محمود علاء الاتحاد السكندرى الدورى المصرى

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