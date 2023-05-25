توضيح هام من وزارة الصحة العراقية حول إصابات الحمى النزفية

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، أن مستوى الإصابات بمرض الحمى النزفية في العراق في انخفاض مقارنة بالأعوام السابقة، فيما دعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوصيات الوزارة لمنع ارتفاع عدد الإصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مرض الحمى النزفية متوطن ليس في العراق فحسب بل في الشرق الأوسط وأغلب بلدان العالم منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي"، مبينا، أن" أغلب دول الجوار تسجل إصابات بمرض الحمى النزفية".

وأضاف، أن" مستوى الإصابات في انخفاض في العراق إذا ما تم مقارنتها بالأعوام السابقة ولكن يجب الانتباه إلى الأعراض المبكرة وخصوصا الأشخاص الأكثر عرضة وتركيزنا يكون على مربي الماشية والجزارين".

وأكد البدر" نطمئن المواطنين بأن وزارة الصحة ومن خلال فرق الرقابة الصحية تعمل على متابعة هذه الحالات بالتعاون مع الجهات الأمنية وأيضا الحالات التي تكتشف في مرحلة مبكرة وهناك ردهة مخصصة للحالات الوبائية في كل مستشفى في العراق"، لافتا إلى، أن" أغلب الحالات التي تم استقبالها في مؤسساتنا الصحية تلقت الرعاية الصحية الكاملة وتماثلت للشفاء التام بعد تقديم البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة".

ودعا البدر" المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوصيات الوزارة وشراء اللحوم من المحلات المجازة لاحتواء الإصابات ومنع ارتفاعها، مشددا على ضرورة اعتماد المصادر الرئيسة للمعلومة وعدم تناقل الأخبار المغلوطة والتي تعمد إلى التهويل وإثارة الرعب في المجتمع"، مؤكدا، أن" وزارة الصحة ملتزمة بخطاب إعلامي شفاف وكذلك باقي المؤسسات الحكومية".