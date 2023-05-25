مرتضى منصور: أطهر الطاهر أضاع ضربة الجزاء بسبب "جامايكا"

هاجم مرتضى منصور خلال مؤتمره الصحفي، الذي يعقد الآن بصالة محمد حسن حلمي، بعض الأعمال التي وصفها بالقذرة، لأنها السبب في تحقيق انتصارات الأهلي في البطولات التي يشارك بها، وخاصة ضربة الجزاء التي أضاعها أطهر الطاهر لاعب نادي الهلال السوداني.

وكان منصور قد أعلن أول أمس عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لتوضيح بعض الأمور الهامة التي تخص أعضاء الجمعية العمومية، ومصير الفرق الرياضية بالنادي، والخطوات القادمة لعودته رئيس لمجلس الادارة بعد قرار عزله من جانب وزارة الشباب والرياضة.